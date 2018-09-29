"الهلال" يُغيث ألف أسرة في مديرية زنجبار اليمنية

الشارقة 24 – وام:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم السبت، مساعدات غذائية على ألف أسرة في مديرية زنجبار بمحافظة أبين اليمنية، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لإغاثة وتقديم المساعدات للمحافظات المحررة.

وأكد غسان شيخ مدير مديرية زنجبار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تالو جهداً في إغاثة المحتاجين والنازحين والأسر المتعففة في عموم اليمن، وأن يد الخير الإماراتية تمتد إلينا في محافظة أبين لتذليل الصعاب والمشاكل الحياتية والخدمية منذ العام 2015 .

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تطبيع الأوضاع وتنمية وتطوير وتأهيل الكثير من المجالات والقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإغاثة والمياه والأمن الغذائي في المدن اليمنية كافة .

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سباقة دائماً في الاستجابة لإغاثة المتضررين ونصرة المستضعفين، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات حكومة وشعب على كل ما يقدموه للشعب اليمني.

من جانبهم أعرب المستفيدون من المساعدات عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة والتي ساهمت بتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مقدرين لفريق الهلال الأحمر الإماراتي جهوده المتواصلة لإيصال المساعدات وتوزيعها على المحتاجين.