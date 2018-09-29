المعلمي: فلسطين قضية مركزية للأمة الإسلامية والعربية

الشارقة 24 – وام:

جددت المملكة العربية السعودية، موقفها من القضية الفلسطينية، مؤكدة على مركزية القضية بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، مشددة على الهويـة العربية والإسلامية للقدس وحق دولـة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بمـا فيهـا القـدس الشريف.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير عبد الله المعلمي‏‏ المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، حيث أوضح أن السعودية تؤكد على التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً وعلى حل الصراع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة في عام 2002 وتبنتها الدول العربية والإسلامية.

وأضاف المعلمي أن السعودية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، مستعرضاً أهمية وكالة "الأونروا" لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وما تعانيه من نقص حاد في مواردها، مما يمثل تهديد مباشر للخدمات التي يتلقاها الفلسطينيين ضمن حقهم الأساسي في التعليم والصحة والعيش الكريم.

ودعا جميع الدول في العالم وخاصة الدول الإسلامية إلى الامتناع عن احتضان الإرهاب أو توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ومنصاتهم الإعلامية أو تمويل أعمالهم وأقوالهم بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى ما يشهده العالم اليوم من أزمات ومخاطر وتحديات غير مسبوقة وتهديد الإرهاب للسلم والأمن الدوليين، مثمناً تصدي المملكة وريادتها في مكافحة الاٍرهاب والتطرّف بكل أشكاله وصوره سواء على أرض الواقع أو من خلال المبادرات أو إنشاء العديد من المراكز والتحالفات المختلفة.