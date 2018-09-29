مقتل اثنين من قيادات المليشيا الحوثية في الحُديدة

الشارقة 24 – واس:

ذكرت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني في بيان، أن قيادياً ميدانياً في مليشيا الحوثي، يدعى مبخوت صالح سلامة، قتل مع عدد من مرافقيه بغارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفت القوة التي كان يقودها لتعزيز جبهة الانقلابيين في منطقة كيلو 16 شرق الحُديدة.

ويشغل سلامة، مساعد قائد الأمن المركزي في صنعاء وقُتل مع نحو 17 من مسلحي المليشيا في الغارة الجوية، وذلك بعد يوم واحد على مقتل قيادي حوثي يحمل رتبة نقيب ويدعى خماش مهدي الأدبعي مع عدد من العناصر الانقلابية في غارة لمقاتلات التحالف في منطقة 16.

وأشار البيان إلى أن المليشيا الحوثية تدفع بالعشرات من عناصرها في محاولة منها لفتح الطريق الرابط بين صنعاء والحُديدة في منطقة 16 شرق الحديدة والذي تمكن الجيش الوطني من قطعه والسيطرة عليه في عملية عسكرية أطلقها مطلع سبتمبر الجاري.