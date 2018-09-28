انتخابات في كردستان العراق بعد سنة على فشل "استفتاء الاستقلال"

الشارقة 24 – أ ف ب:

قبل عام تماماً اصطف أكراد إقليم كردستان العراق، أمام مراكز الاقتراع للتصويت في استفتاء على دولة مستقلة، لكن المشهد الأحد المقبل، سيكون مغايراً مع إجراء انتخابات تشريعية تأتي وسط انقسام سياسي حاد وأزمة اقتصادية قاسية.

ويسيطر حالياً على البرلمان والحكومة في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، حزبا الديموقراطي الكردستاني بواقع 38 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني بواقع 18 مقعداً، فيما تعتبر حركة التغيير التي لها 24 مقعداً من قوى المعارضة، إلى جانب الاتحاد الإسلامي 10 مقاعد والجماعة الإسلامية 6 مقاعد.

وقد انكسر الوضع القائم الذي حافظ على التوازن بين الثقلين السياسيين في السياسة الكردية، أخيراً، مع انتهاء ولاية مسعود بارزاني في رئاسة الإقليم.

ولم يخلف الزعيم التاريخي أحداً، وتم تقسيم سلطاته بين الحكومة المحلية والبرلمان.