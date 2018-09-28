"التحالف" ينفي صحة إصدار مذكرة توقيف بحق مسؤول سابق في "المهرة"

الشارقة 24 – واس:

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عدم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام المغرضة والمضللة عن إصدار مذكرة توقيف بحق وكيل أول محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي، ولم يستبعد بأن تكون التصرفات الصادرة عن الحريزي لأجل الحصول على مكاسب اجتماعية وسياسية.

وأشار العقيد المالكي، إلى أن ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام المغرضة والمضللة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي من إصدار مذكرة توقيف بحق علي سالم الحريزي من قيادة القوات المشتركة عارٍ عن الصحة.

وأكد المالكي أن التحالف لم يعط الأوامر أو الإيعاز بذلك، وأن مثل هذه الأمور من اختصاص الجهات الرسمية بالجمهورية اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية والأجهزة الأمنية.

وشدد العقيد المالكي، بأن للتحالف أهداف والتي من أجلها بدأت عملية "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، وهي الأولوية لقيادة القوات المشتركة للتحالف المتمثلة بتحرير الأراضي اليمنية، وإعادة الشرعية للحكومة، وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق المحررة، والإسهام في المشاريع التنموية في كافة المحافظات اليمنية.