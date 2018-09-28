السعودية: فلسطين هي قضيتنا الأولى

الشارقة 24 – واس:

أكدت المملكة خلال الاجتماع المفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن متابعة قرارات الاجتماع الاستثنائي حول القدس وفلسطين، أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة العربية السعودية الأولى، وستظل كذلك حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، وأكد فيها إدانة المملكة بأشد العبارات، استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، مجدداً لفت الانتباه إلى رفض المملكة في حينه قرار واشنطن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وكذلك القوانين العرقية التي تفرضها السلطة القائمة بالاحتلال.

وأشار إلى أن المملكة جاءت في مقدمة الدول المانحة لفلسطين والوكالات العاملة على عون الشعب الفلسطيني بإجمالي منح ومساعدات تصل إلى ست مليارات دولار، مؤكداً أن الفلسطينيين يحتاجون من المجتمع الدولي أن يترجم التضامن معهم إلى واقعٍ ملموس، حتى ينعموا بالأمن والحرية والسلام، إلا أنه لا تزال حقوقهم منتهكة على يد الاحتلال الإسرائيلي.