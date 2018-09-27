عباس: نرفض رعاية أميركية منفردة لعملية السلام

الشارقة 24 – وكالات:

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمام الدورة الثالثة والسبعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الخميس، على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بعد اليوم برعاية أميركية منفردة لعملية السلام في الشرق الوسط، متهماً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانحياز إلى الكيان الصهيوني، وتقويض حل الدولتين.

وأضاف عباس "إن القدس ليست للبيع، وأن عاصمتنا هي القدس الشرقية وليست في القدس، وحقوق شعبنا ليست للمساومة".

وتابع "إما أن يلتزم الكيان الصهيوني بالاتفاقات الموقعة بيننا أو نخلي طرفنا منها جميعاً".

وانتقد عباس بشدة قرارات ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف التمويل عن الفلسطينيين خاصة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وطلب الرئيس عباس، رفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة لتتمكن من أداء مهامها برئاسة مجموعة الـ 77.

ودعا إلى وضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.