السعودية: مقتل ثلاثة من المطلوبين أمنياً في "القطيف"

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالسعودية، أن قوى الأمن تمكنت من قتل ثلاثة مطلوبين أمنياً في محافظة القطيف، بعد رصد تواجدهم في أحد المنازل من قبل أجهزة أمن الدولة في المملكة.

وصرح المتحدث أنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين أمنياً المرتبطين بالأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة مساء أمس الأربعاء، من رصد تواجد ثلاثة من المطلوبين أمنياً بمنزل يقع بحي الكويكب وسط محافظة القطيف استخدموه كمقر لانطلاق أنشطتهم الإجرامية، وعند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر وهم سعوديو الجنسية.

وأضاف المتحدث أنه نجم عن ذلك تعرض ثلاثة من رجال الأمن لإصابات طفيفة، فيما لم يتعرض أي من الساكنين أو المارة لأي أذى.