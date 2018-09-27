إخماد حريق في مبنى قيد الإنشاء بالكويت

الشارقة 24 – كونا:



أكد بنك الكویت الوطني، السیطرة بشكل كامل على حریق اندلع، یوم الخمیس، في أحد مرافق مبنى البنك الجدید، والذي كان قید الإنشاء، من دون وقوع إصابات.



وأعلن البنك في بیان، أن الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، تمكنت من إخماد الحریق في المبنى، وإجلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع، في وقت قیاسي.



وتفقد الرئیس التنفیذي لمجموعة بنك الكویت الوطني عصام الصقر، موقع الحريق، وأكد حرص البنك على سلامة جمیع العاملین لدیه، مشیداً بجھود وزارتي الداخلیة والصحة وإدارة الطوارئ الطبیة والإدارة العامة للإطفاء في الكويت، على سرعة الاستجابة، وعمل اللازم.