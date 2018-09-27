اليمن يرفض تمديد مهمة فريق خبراء الأمم المتحدة

الشارقة 24 – واس:



أكدت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، رفضها تمديد مهمة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن .



وأعربت الحكومة في بيان لها، عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية، والتي انجرت إلى تسييس ولايتها، بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن، واتهمت مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين، بـ "تسييس وضع حقوق في اليمن في تقريرها الأخير".



ولفت البيان، إلى أن التقرير تعمد التغطية على جريمة قيام ميليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للميليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، وفي مقدمتها القرار 2216.