محكمة بحرينية تقضي بسجن 5 إرهابيين وإسقاط الجنسية عن 3

الشارقة 24 – بنا:



أعلن رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية في البحرين مشعل المناعي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالمملكة، أصدرت حكماً، يوم الخميس، على متهمين بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، ومدها بالأموال، وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 15 سنة، مع مصادرة المضبوطات.



وأشار المناعي إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن النيابة العامة، قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالبحرين، مفاده ورود معلومات عن قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وضمه إلى ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي، وبإجراء المزيد من التحريات، فقد تأكدت صحة تلك المعلومات، حيث سافر المتهم الأول إلى إيران، والتقى بالمتهم الثاني هناك، حيث كلفه الأخير باستلام المبالغ الخاصة بتمويل العناصر الإرهابية التابعة لذلك التنظيم والمتواجدين بداخل مملكة البحرين، وبعد عودته إلى البلاد تولى استلام تلك المبالغ، وتسليمها للعناصر الإرهابية المذكورة، وذلك لاستغلاها في أنشطتهم الإجرامية.



واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما، إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول والأدلة الفنية، وأحالت المتهم الأول المسجون، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب.



وتداولت القضية بجلسات المحكمة، بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها.



وفي قضية أخرى، أعلن المناعي أن المحكمة نفسها أصدرت حكماً، يوم الخميس، على ثلاثة متهمين بتهم إدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها ومدها بالأموال، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ وقدره 100 ألف دينار، وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة 15 سنة وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف دينار، وبإسقاط الجنسية عنهم جميعاً مع مصادرة المضبوطات.



وأكد أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث، وضمهما إلى ما يسمى بجماعة ائتلاف 14 فبراير، وتكليفهما باستلام مبالغ مالية من مناطق مختلفة بالمملكة، من أجل تمويل عناصر ذلك التنظيم، واستغلالها في أنشطتهم الإرهابية.



واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات واعتراف المتهم الثالث والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً، منهم متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.



وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها.