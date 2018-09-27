الكويت تجدد دعمها الكامل للشرعية في اليمن

الشارقة 24 – واس:

جدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، التزام بلاده الكامل باحترام سيادة واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والتأكيد على دعمها الكامل للشرعية الدستورية في اليمن، وعلى أهمية تغليب الحل السياسي للأزمة، من خلال الاستناد إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، التي ألقاها ممثل أمير دولة الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد موقف الكويت المبدئي والثابت والقاضي بعدم وجود أي حل عسكري لهذه الأزمة، وعلى أهمية العمل لتكثيف الجهود لجمع أطراف الصراع في حوار مباشر، بهدف إيجاد تسوية سلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254، بما يقود إلى إيجاد واقع سياسي متوافق عليه من جميع مكونات الشعب السوري.