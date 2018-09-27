الجبير يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بشأن سوريا

الشارقة 24 – واس:

شارك معالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن سوريا الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع في سوريا بشكل عام وفي إدلب بشكل خاص، بالإضافة إلى بحث سبل إنشاء منطقة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة.

من جهة أخرى، استقبل الجبير في نيويورك، الأربعاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن.

كما استقبل معاليه في نيويورك، الأربعاء، كلاً من وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل فونتيليس، ووزير خارجية جمهورية قرغيزستان أرلان عبدالدايف، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمود قريشي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الثالثة والسبعين.

وجرى خلال الاستقبالات بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات إقليمياً ودولياً.

كما شارك الجبير في ندوة أقامها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، بحضور عدد من القيادات السياسية والفكرية الأميركية.