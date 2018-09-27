الزياني يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية جمهورية مالطا

الشارقة 24 – بنا:

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، مع معالي السيد كارميلو أبيلا، وزير الخارجية وتنمية التجارة في جمهورية مالطا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثالثة والسبعين.

تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مالطا في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الأقليمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، والوفد المرافق للوزير المالطي.