مفتي مصر يدين بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

الشارقة 24 – وام:

استنكر الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بشدة اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، وحذر من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها وطمس هويتها الحقيقية.

ودعا مفتي مصر في بيان أصدره الأربعاء، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية بحق القدس ومقدساتها وجميع منظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو"، لوقف تنفيذ المخططات الصهيونية التي تمثل تهديداً خطيراً على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.