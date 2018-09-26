السعودية وألمانيا تتفقان على فتح صفحة جديدة بعد خلاف دبلوماسي

الشارقة 24 – رويترز:

اتفقت السعودية، الثلاثاء، مع ألمانيا على فتح صفحة جديدة في العلاقات، بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.

وبدأ الخلاف في نوفمبر عندما ندد وزير خارجية ألمانيا آنذاك زيجمار جابرييل بما وصفه "المغامرة" في الشرق الأوسط، في تصريحات مثلت هجوماً على السياسات السعودية.

ووصفت الرياض تصريحات جابرييل بأنها مخزية وسحبت سفيرها لدى برلين، وتراجعت الصادرات الألمانية إلى السعودية بنسبة 5% في النصف الأول من 2018.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأشهر الماضية، أن العلاقات السعودية الألمانية شهدت سوء تفاهم أثر على التعاون المشترك، وأن ألمانيا تأسف لذلك.

رحب الجبير بتصريح ماس، ودعاه إلى زيارة المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين.