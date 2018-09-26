السيسي: نمتلك أساساً دستورياً قوياً لحماية حقوق الإنسان

الشارقة 24 – واس:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تمتلك أساساً دستورياً راسخاً لحماية حقوق الإنسان، وأن تعزيز تلك الحقوق لن يتم بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان.

وأثناء إلقاء كلمته في المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، أفاد الرئيس السيسي بأن مصر، قد شهدت قفزات نوعية، خاصةً في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية، وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان، كما يتم الاعتماد على الشباب في مختلف المناصب القيادية.

وذكر الرئيس المصري، أن هناك خللاً يعتري عمل منظومة الأمم المتحدة يلقي ظلالاً على مصداقيتها لدى الكثير من الشعوب، خاصةً في المنطقتين العربية والأفريقية.

وشدد السيسي على عدة نقاط لتستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها، منها مواجهة المخاطر التي تهدد بتفكيك الدول، حيث أكد بأنّها الوحدة الأساسية للمنظومة الدولية.

وأضاف السيسي بأنه يتحدث من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته، وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة، فاتحاً بابه للإصلاح، وتحقيق تطلعات شعبه في الحرية والتنمية والكرامة.

وأوضح الرئيس السيسي بأن مصر تقوم بدور مركزي في ليبيا لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء دولة قادرة على الدفاع عن ليبيا، ومواجهة مخاطر الإرهاب.