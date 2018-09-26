العاهل الأردني يستعرض التحديات الاقتصادية في بلاده مع تيريزا ماي

الشارقة 24 – واس:

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التحديات الاقتصادية، التي يواجهها الأردن نتيجة الأزمات الإقليمية، خصوصاً وأن بريطانيا ستستضيف العام القادم، مؤتمراً لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن.

وتناول اللقاء الصعوبات المالية، التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالإضافة إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، وجهود إيجاد حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب.