عباس يبحث مع وزيرة خارجية النرويج آخر مستجدات الأوضاع السياسية

الشارقة 24 – واس:

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسين سورايدى، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع وزيرة خارجية النرويج، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى القرارات الأميركية.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الآراء، حول الدور الأوروبي والدول المعنية، من أجل الخروج من هذا الوضع غير القابل للاستمرار، والتذكير بخطة السلام التي طرحها الرئيس عباس في مجلس الأمن، الداعية إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام.

وأكدت وزيرة خارجية النرويج موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام، واستمرارها في تقديم الدعم لفلسطين.