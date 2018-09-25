الملك سلمان يُدشن قطار الحرمين السريع في جدة

الشارقة 24 – واس:

في مدينة جدة دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، قطار الحرمين الذي يعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة.

ويبلغ طول مساره 450 كيلومتراً، والبالغ تكلفته حوالي 60 مليار ريال.

واطلع خادم الحرمين الشريفين على أبرز ما تقدمه محطة قطار الحرمين السريع من خدمات للمسافرين.

وأكد وزير النقل وهيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح بن محمد الرميح أن قطار الحرمين يمثل الفكرة التي رعاها خادم الحرمين الشريفين وحرص على إنجازها وتذليل كل الصعوبات التي اعترضها، واليوم أصبحت الفكرة واقعاً نعيشه لتكون داعماً لتحقيق رؤية المملكة في استيعاب النمو المستمر في عدد قاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح أنه بعزم على إنجاز المشروع وفق أفضل التجارب العالمية تم تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع ليشمل خمس محطات. محطتان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، ومحطة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب محافظة جدة.

وأشار إلى أن القطار بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنوياً، يتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع بكل راحة وأمان وسرعة وكفاءة.