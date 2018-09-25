2 أكتوبر موعداً نهائياً لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية

الشارقة 24 - د ب أ:

حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، الثاني من الشهر المقبل، موعداً نهائياً لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبموجب الدستور العراقي، فإن موعد انتخاب رئيس الجمهورية يبدأ من أول جلسة للبرلمان ولمدة 30 يوماً، حيث عقد البرلمان العراقي أولى جلساته في الثالث من الشهر الجاري.

ونقل تلفزيون "العراقية" الرسمي، عن الحلبوسي، تصريحه أنه تم تحديد يوم الثاني من الشهر المقبل موعداً نهائياً لانتخاب رئيس الجمهورية.

وعقد البرلمان، الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة الحلبوسي، تضمنت الشروع بمناقشة موضوع تشكيل لجان البرلمان الدائمة، ومناقشة موضوع تقديم الخدمات من خلال استضافة عدد من الوزراء.