أمير مكة المكرمة يغسل الكعبة المشرفة

الشارقة 24 – وام:

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الثلاثاء، بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد، ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء.

وشارك في غسل الكعبة المشرفة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة، وسدنة بيت الله الحرام، ورؤساء الدوائر الحكومية، وجموع من المواطنين وقاصدي بيت الله الحرام.