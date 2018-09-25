السيسي وترامب يبحثان أوجه التعاون الثنائي

الشارقة 24 – رويترز:

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن ترامب أعرب عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وسبل التوصل لتسوية الأزمات به، في ضوء دور مصر الإقليمي المحوري، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأضاف راضي أن السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة خاصة مكافحة الإرهاب باعتباره الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم.