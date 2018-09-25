روسيا تزود سوريا بنظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ إس-300

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الإثنين، أن موسكو ستزود سوريا بنظام إس-300 أرض جو الصاروخي خلال أسبوعين.

ويأتي الإعلان بعد أسبوع من توجيه وزارة الدفاع الروسية، الاتهام للاحتلال الإسرائيلي، بالتسبب بشكل غير مباشر، في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا.

وأكد شويجو أن سقوط الطائرة، الذي أدى إلى مقتل 15 عسكرياً روسياً، أجبر موسكو على اتخاذ "إجراءات انتقامية مناسبة لتعزيز سلامة القوات الروسية التي تقاتل الإرهاب في سوريا"، على حد وصفه.

وأضاف أن نظام إس-300 الصاروخي، سيزيد بدرجة كبيرة القدرات القتالية للجيش السوري".