سلمان بن عبد العزيز يرعى تدشين قطار الحرمين السريع الثلاثاء

الشارقة 24 – واس:

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، حفل تدشين قطار الحرمين السريع.

وأعلن وزير النقل السعودي الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن هذه الرعاية الكريمة تأتي امتداداً لما يوليه خادم الحرمين الشريفين، من اهتمام وعناية كبيرين بمشاريع النقل، كما يمثل ترجمة حية لجهود المملكة ودورها الإسلامي الفاعل في خدمة الحرمين الشريفين وزائريهما، من الحجاج والمعتمرين، فضلاً عن حرص المملكة الراسخ على خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح العامودي، أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يوجهان دوماً بتقديم أفضل الخدمات وأعلاها جودة، للحجاج والمعتمرين والزوار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي من بين أهم أهدافها مضاعفة أعداد الزوار والمعتمرين والحجاج.