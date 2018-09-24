ملك الأردن يبحث مع وزير الخارجية الأميركي إحياء عملية السلام

الشارقة 24 – وام:

بحث الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي خلال اللقاء الذي عقد بينهما الليلة الماضية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأميركية بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات المتصلة بتطورات عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط حيث أكد العاهل الأردني أهمية إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين بما يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وتطرق اللقاء إلى الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وشدد ملك الأردن على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الدعم اللازم للوكالة، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة في المجالات التعليمية، والصحية، والإغاثية.

وبحث اللقاء مستجدات الأزمة السورية، واتفقا على ضرورة دعم الجهود للتوصل إلى حل سياسي لها بما يحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها، كما استعراض الجانبان الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.