السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي

الشارقة 24 – واس:

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك، الأحد، رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه جرى خلال اللقاء بحث مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني، وسبل تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، خصوصاً المتعلقة بدعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات التنموية التي أطلقتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.