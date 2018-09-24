شهيد و22 مصاباً برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

الشارقة 24 – وام:





أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب فلسطيني "21 عاماً" برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شاب مصاب بعيار ناري في الصدر إلى مجمع الشفاء الطبي إثر المواجهات التي اندلعت مساء الأحد مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 22 شاباً.

من جهته أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال تنفيذ طائرة عسكرية غارة تجاه مجموعة أطلقت بالونات حارقة من شمال القطاع باتجاه مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين على أرض زراعية شرق مدينة غزة.