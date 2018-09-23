مقتل 115 ليبياً باشتباكات طرابلس في شهر

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت وزارة الصحة الليبية، يوم الأحد، أن الاشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في طرابلس، على مدى شهر، أسفرت عن مقتل 115 شخصاً على الأقل، وإصابة 383 آخرين.



وأوضح مدير قسم الإعلام في الوزارة وداد أبو النيران، أن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع لوجود حالات حرجة واستمرار القتال.



وتجوب المنطقة جماعات مسلحة محسوبة على حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، داخل مركبات مدرعة، وعلى ظهر شاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات.



وأثر القتال على معظم محطات توليد الكهرباء في طرابلس، وأصاب المطار الرئيسي في العاصمة بالشلل.



ولا يزال سكان جنوب طرابلس، يتحملون وطأة القتال الداخلي، واضطر كثيرون منهم إلى مغادرة منازلهم.