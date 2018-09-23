محكمة مصرية تقضي بإعدام 4 والمؤبد لبديع و64

الشارقة 24 - د ب أ:

قضت محكمة جنايات المنيا "جنوب القاهرة" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، باعتبار الحكم القائم تجاه أربعة متهمين غيابياً ما زال قائماً، وقضت بإعدامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث عنف العدوة".

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 65 متهماً، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وبالسجن المشدد 15 عاماً بحق 65 متهماً آخرين، وسجن 16 لمدة 10 أعوام، ومعاقبة 10 أشخاص بالسجن 3 سنوات في القضية نفسها.

وقضت المحكمة ببراءة 288 متهماً، بقضية "أحداث عنف العدوة".

وكانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا المصرية، قد شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة واقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.