محمد بن سلمان: المملكة ستظل متمسكة بثوابت الدين الحنيف

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن المملكة العربية السعودية ستظل متمسكة بثوابت الإسلام الحنيف دين الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، مشيراً إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً، ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه.

وشدد ولي العهد السعودي، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعوية، على أنه لن يسمح لأحد أياً كان أن يعتدي على سيادة وطننا أو يعبث بأمنه، مشيداً بجهود أبناء الوطن المعطاء في كل الميادين وفي مقدمتهم جنود الوطن وحماة أمنه الذين سطروا أروع الملاحم البطولية للذود عن الدين وحياض الوطن، داعياً الله سبحانه للشهداء بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء.

وأضاف إن الذكرى الـ 88 للمملكة العربية السعودية مناسبة نستذكر فيها ما قام به مؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - وأبناؤه البررة من بعده، منوهاً بما تشهده المملكة من نمو وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.