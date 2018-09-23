خالد اليماني يؤكد أن ‏جهود مكافحة الإرهاب في اليمن تجري على قدم ‏وساق

الشارقة 24 – واس:
أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن جهود مكافحة الإرهاب في بلاده تجري على قدم وساق.
وقال خلال لقائه في نيويورك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف "إنه قد تم بالفعل دحر التنظيمات الارهابية في مناطق عدة في اليمن".
وأشار اليماني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أهمية الجهود التي يبذلها مكتب الوكيل الأممي لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة خطر الإرهاب، وآخرها مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء والذي شاركت فيه اليمن بوفد ترأسه نائب رئيس جهاز الأمن القومي.
ودعا وزير الخارجية اليمني، خلال اللقاء الذي تم على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعم مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات الأممية في هذا المجال خاصة في بناء القدرات وتقييم الاحتياجات.
من جانبه، رحب فورونكوف بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب واهتمامها بالمشاركة في تعزيز العمل الدولي المشترك، مشيراً إلى أن مكتبه يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع اليمن وتقديم الدعم والخبرات، لافتاً الانتباه إلى أن هناك توجه لعقد مؤتمر سنوي تنظمه الأمم المتحدة لمكافحة خطر الإرهاب والذي يتطلع فيه إلى المشاركة الفاعلة والمستمرة للحكومة اليمنية.