السعودية تعترض صاروخاً حوثياً أطلق باتجاه جازان

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت مساء السبت، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه جازان.

وأضاف المالكي، إن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة جازان، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن 199 صاروخاً، تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين وإصابة المئات.