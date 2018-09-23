17.6 مليار دولار مساعدات "التحالف العربي" لليمن في 3 سنوات

الشارقة 24 – وام:

أعلن الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن إجمالي مساعدات دول تحالف دعم الشرعية لليمن وصلت خلال ثلاث سنوات إلى 17.6 مليار دولار.

وأشار الربيعة خلال مؤتمر صحافي لدول تحالف دعم الشرعية عن الجهود الإغاثية في الحديدة، إلى أن هذا الدعم يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دول التحالف للجانب الإنساني وحرصها على الشعب اليمني بفئاته ومناطقه ومحافظاته كافة

حضر المؤتمر الصحافي سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، واللواء الطيار عبد الله الحبابي مدير العمليات المدنية بقيادة تحالف دعم الشرعية وعدد من المهتمين في المجال الإغاثي والإنساني.

وقال إن الأسابيع الماضية شهدت تركيزاً كبيراً على رفع معاناة الشعب اليمني في محافظة الحديدة، وإيجاد ممرات آمنة للمدنيين وطرق آمنة للقوافل والحملات الإنسانية جرى بشأنها الاتفاق مع الأمم المتحدة.

واستعرض الدكتور الربيعة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة، والمساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان، منوهاً إلى أن إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن بلغ أكثر من 11.5 مليار دولار.

وعلى صعيد البرامج الصحية والإصحاح البيئي وسوء التغذية في محافظة الحديدة، أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان، أن إجمالي عملية الإمداد المائي بالمحافظات اليمنية ومنها الحديدة بلغ 1.3 مليون دولار، فيما وصل إجمالي مكافحة سوء التغذية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وأهمها محافظة الحديدة إلى مليوني دولار، بينما بلغ علاج ومكافحة حمى الضنك مليون دولار، كما وصل إجمالي تأمين محطات توليد الأكسجين للمستشفيات ومنها الحديدة إلى 1.4 مليون دولار.

بالمقابل أكد أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران انتهكت 65 سفينة مساعدات و124 قافلة إغاثية، و628 شاحنة مساعدات، واحتجاز 19 سفينة كانت تحمل نحو 200 ألف طن من المشتقات النفطية، علماً بأن السفن لديها تصريح من قوات التحالف المشتركة لدخول ميناء الحديدة.

ومن جهته أكد سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المؤتمر الصحافي، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للأوضاع الإنسانية حول العالم وتؤكد ضرورة الاستمرار في العمل على رفع المعاناة عن المتأثرين من الكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية، وأوضح أن دولة الإمارات تدين وبشدة إطلاق الصواريخ البالستية على الأراضي السعودية من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.