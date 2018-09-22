ارتفاع قتلى حادث العبارة التنزانية إلى 136 قتيلاً

الشارقة 24 – رويترز:





وجه الرئيس التنزاني جون ماجوفولي الجمعة، باعتقال المسؤولين عن حادث غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا، مما أسفر عن مقتل 136 شخصاً على الأقل، فيما ظل العشرات في عداد المفقودين.

وفي خطاب متلفز وجهه للأمة، أعلن ماجوفولي الحداد أربعة أيام.

وذكرت صحيفة "خبري ليو" الرسمية على موقعها على الإنترنت، إن كبار مسؤولي هيئة تنظيم النقل والملاحة سيخضعون للاستجواب فيما يتعلق بالحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارة كانت تحمل ركاباً أكثر من طاقتها الاستيعابية، حيث كانت تقل ما يزيد على 300 شخص.

وغرقت العبارة بعد ظهر الخميس على بعد بضعة أمتار من المرسى في أوكيروي، كبرى جزر البحيرة وهي جزء من تنزانيا.