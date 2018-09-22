العاهل الأردني: لا سلام دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

الشارقة 24 – وام:

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن لا سلام أو استقرار في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك، خلال لقائه في نيويورك عدداً من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية والأميركية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا إلى ضرورة دعم "الأونروا" لمواصلة دورها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية اللاجئين.