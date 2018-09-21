استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال مساء الجمعة، خلال احتجاجات مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين الكيان الصهيوني والقطاع.

وقال القدرة إن الشاب كريم محمد كلاب (25 عاماً)، استشهد إثر إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأوضح أن 312 مواطناً أصيبوا بنيران الاحتلال، منهم 54 بالرصاص الحي بينهم 4 في حالة خطرة أو حرجة تم نقلهم إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

وشارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات الجمعة التي أشعل خلالها شبان إطارات السيارات، وأطلقوا عشرات الطائرات الورقية والبالونات المملوءة بالهواء وبعضها محملة بمواد حارقة.