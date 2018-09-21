مقتل 11 في تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

الشارقة 24 – د ب أ:

أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية أسامة علي، بأن الاشتباكات التي تجري في طرابلس منذ أمس الجمعة، أودت بحياة 11 شخصاً، منهم 5 مدنيين، و3 عسكريين، و3 من العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا، وإصابة 33 شخصاً وفُقدان شخص واحد.

ووصف الوضع في مناطق الاشتباك بـ "المأساوي" في ظل استمرار القتال بكل أنواع الأسلحة المتوفرة، ووجود مدنيين عالقين.

فيما شهدت الضواحي الجنوبية والجنوبية الشرقية من العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة ظهر الجمعة بين قوات الفصائل المتناحرة.

وفي بيانات متعددة، تبادلت الأطراف الاتهامات حول المسؤول عن خرق الهدنة، وبدأ القتال الذي استخدمت فيه أسلحة متوسطة وثقيلة بشكل أساسي في مناطق طريق المطار ومشروع الهضبة وخلة الفرجان ووادي الرببع.

وكانت الاشتباكات قد بدأت نهاية أغسطس الماضي، وتوقفت بعد التوصل لوقف إطلاق نار تم خرقه يوم الثلاثاء الماضي.

وأثرت الاشتباكات على الحياة العامة في طرابلس التي أغلقت فيها شوارع عديدة وقلت فيها الحركة، حتى في المناطق البعيدة نسبياً عن محيط الاشتباك، والتي تشهد من حين لآخر سقوط قذائف عشوائية عليها.