أبناء "الغفران" يطالبون "حقوق الإنسان" بتوثيق انتهاكات الدوحة ضدهم

الشارقة 24 – وام:

أكد ممثلو قبيلة الغفران القطرية، خلال مطالبتهم مقرر "الشعوب الأصلية"، لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالتحرك لتسجيل انتهاكات النظام القطري ضدهم، ضمن ندوة "حقوق الإنسان في قطر"، التي عقدت على هامش الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، أنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل النظام القطري لأزمتهم، وكذلك تواطؤ اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مع النظام على حقوقهم.

واعتبر أحد أبناء قبيلة الغفران في كلمته أمام الندوة، أن حقوق أبناء قبيلته انتهكت بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية حتى أبسط الحقوق في الحياة، وهي المواطنة من خلال إسقاط الجنسية عنهم ظلماً وعدواناً.

وطالب آخر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق قبيلة الغفران، وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استوطنوا قطر منذ عام 1940 لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية، وبرغم أن القانون ينطبق عليهم، إلا أنهم هجروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات.

وتأتي مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الانسان في قطر لإلقاء الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء القبيلة، من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك اوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة المعقودة حالياً بجنيف.