ألمانيا تعترف بدور إيجابي لتركيا في إدلب السورية

الشارقة 24 – رويترز:

في مؤتمر صحفي في برلين، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن تركيا لعبت دوراً إيجابياً في منطقة إدلب السورية، وذلك بعد أن أعلنت تركيا وروسيا الإثنين إقامة منطقة منزوعة السلاح فيها.

كما اعتبر ماس أن الاستقرار الاقتصادي التركي، من مصلحة ألمانيا وعبر عن اعتقاده بأن أنقرة قادرة على اتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة هذا الاستقرار.

وأعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستناقش قضايا شائكة تتضمن الوضع في سوريا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لألمانيا الأسبوع المقبل.

وأبلغت روسيا وتركيا اجتماعاً أسبوعياً لقوة المهام الإنسانية بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أنهما لا تزالان تعملان على تفاصيل خطتهما لتفادي شن هجوم كبير على محافظة إدلب السورية لكنهما تشعران بالتفاؤل.

ويرتبط مصير الاتفاق الروسي التركي، لتلافي هجوم الحكومة السورية على محافظة إدلب، برد فعل المقاتلين في المنطقة، وقد ينهار سريعاً إذا لم تستطع جهود موسكو وأنقرة المشتركة أن تفرض الخطة على الجماعات المسلحة.

وكانت أنقرة قد دعت منذ شهور لحملة محددة تستهدف المسلحين الذين يسيطرون على مناطق من إدلب، بدلاً من هجوم واسع النطاق على منطقة يسكنها أيضاً نحو ثلاثة ملايين مدني، وعشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم تركيا.

والاتفاق، الذي أعلن في سوتشي بعد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمنح تركيا فرصة تحويل هذا المقترح إلى أمر واقع.

لكن الوقت ضيق، إذ يريد الزعيمان إقامة المنطقة منزوعة السلاح بحلول منتصف أكتوبر، لكن من غير الواضح كيف سيطبقان خطتهما لنزع سلاح المقاتلين، وإخراجهم من المنطقة.