تكدس المسافرين في مطار مصراتة الليبي بعد إغلاق "معيتيقة"

الشارقة 24 – رويترز:

تكدس مئات المدنيين في مطار مصراتة، وهو الميناء الجوي الوحيد الذي يعمل في غرب ليبيا.

وتم تحويل الرحلات والمسافرين إلى مطار مصراتة، بعد إغلاق المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة طرابلس، وهو مطار معيتيقة، في 12 سبتمبر إثر إطلاق صواريخ صوبه.

وأكد سليمان الجهيمي رئيس المركز الإعلامي بمطار مصراتة، أن موارد المطار والعاملين فيه لا يستطيعون سد الحاجة للتعامل مع تدفق آلاف المسافرين يومياً، والذين ينتظرون رحلاتهم لوقت قد يصل إلى سبع ساعات، ومن بينهم بعض المرضى والمسنين.

وكان مطار معيتيقة أغلق بعد خمسة أيام فقط، من استئناف رحلات الطيران في أعقاب إغلاق سابق، بسبب احتدام القتال بين جماعات مسلحة متناحرة.

ودخلت الاشتباكات أسبوعها الرابع في طرابلس، رغم نشر حكومة الوفاق الوطني لقوات حفظ السلام، ورغم اتفاق هش برعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.