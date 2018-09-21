استهدفت عربة ومعسكر للمليشيا

مقتل عناصر الحوثي في ‏غارات لـ "التحالف" بصنعاء والبيضاء ‏

  • الجمعة 21, سبتمبر 2018 في 12:07 م
شنت مقاتلات التحالف العربي ‏لدعم الشرعية، غارات جوية على عربة تابعة للمليشيا في منطقة البياض ‏بمديرية الملاجم، وعلى معسكر تسيطر عليه مليشيا الحوثي ‏الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحوثي.
الشارقة 24 – واس:
 
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومين من إيران مصرعهم جراء غارة جوية ‏استهدفتهم في مديرية الملاجم شرقي محافظة ‏البيضاء وسط البلاد.‏
 
وأكد مصدر ميداني، أن مقاتلات التحالف العربي ‏لدعم الشرعية، استهدفت في الساعة الأولى من فجر ‏الجمعة عربة تابعة للمليشيا في منطقة البياض ‏بمديرية الملاجم.‏
 
وأضاف المصدر، أن الغارة أسفرت عن ‏تدمير العربة ومصرع كل من كان على متنه من ‏عناصر المليشيا.‏
 
وفي صنعاء، شنت مقاتلات التحالف عدة غارات ‏جوية على معسكر تسيطر عليه مليشيا الحوثي ‏الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء.‏
 
وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع ‏المليشيا في معسكر الصيانة الذي تسيطر عليه ‏المليشيا بمنطقة الحصبة.‏
 
وأشارت المصادر إلى أن عدة انفجارات عنيفة ‏ومتتالية سُمعت من داخل المعسكر عقب الغارات، ‏بالتزامن مع وصول عدد كبير من سيارات ‏الإسعاف إلى المعسكر.‏