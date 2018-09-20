أبناء "الغفران" يوثقون انتهاكات النظام القطري بحقهم

الشارقة 24 – وام:

كشف ممثلون عن قبيلة الغفران القطرية، المزيد من الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، وذلك خلال مؤتمر عقد في نادي الصحافة السويسري بجنيف، روى خلاله عدد من أبناء القبيلة وقائع موثقة تضمنت التهجير والفصل وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.

وفي شهادته قال أحد ابناء القبيلة إن ما تفعله السلطات القطرية أمر لم نشهد له مثيلاً من قبل، ولم نسمع بحدوثه في أي بلد في العالم، فيما قال آخر إنه اضطر لمغادرة قطر وهو في التاسعة من عمره وأنه غير قادر على العودة لبلاده مرة أخرى ولايعرف لماذا، ويروى أحدهم مأساته بقوله إن جنسيته أسقطت عنه بينما لم يبلغ عمره عاماً واحداً.

في غضون ذلك قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنى قضية "آل غفران" للتعريف بقضيتها العادلة.

وسردت المنظمة في تقرير لها عدداً من الانتهاكات التي ارتكبها النظام في قطر ضد أفراد القبيلة وفي مقدمتها انتهاك الحق في الجنسية والترحيل القسري وتهجير السكان على نطاق واسع وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.