مؤتمر عربي يطالب بتكثيف استخدام التكنولوجيا في مراقبة الحدود

الشارقة 24 – واس:

حث المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، الدول الأعضاء، إلى العمل على تكثيف استخدامها للتقنيات الحديثة، في مراقبة الحدود والمنافذ، وتزويد أجهزتها المختصة بما يستجد من تجهيزات ومعدات وبرمجيات في هذا الإطار، وطلبها بالاهتمام برفع مستوى العاملين في الحدود والمنافذ، من خلال إشراكهم في دورات تخصصية وورش عمل محلية وخارجية، لرفع كفاءاتهم وتحسين أدائهم.

وطالب المؤتمر، في ختام أعماله التي انعقدت بالعاصمة التونسية، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالتواصل مع الهيئات الإقليمية والدولية، لاستطلاع مدى إمكانية تنظيم دورات تدريبية أو زيارات دراسية للعاملين في أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، للاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات المثالية المتوفرة لدى تلك الهيئات، كما طالبها بتبني آلية لتعزيز التدريب، من خلال تعيين نقطة اتصال في جهاز أمن الحدود والمطارات والموانئ في كل دولة، تعنى بالتنسيق مع الدول الأخرى بشأن الاحتياجات التدريبية.

وأشار البيان الختامي للمؤتمر، إلى أن ورشة عمل مشتركة حول مراقبة الحدود وإدارة المنافذ باستخدام التكنولوجيات الحديثة، تنعقد حالياً في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على مدى يومين، وذلك في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والأجهزة المعنية، في الاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية .