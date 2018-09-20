موظفو "الأونروا" في غزة يحتجون على تقليص الوظائف

الشارقة 24 – رويترز:

نظم موظفون فلسطينيون بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مسيرات في شوارع غزة، الأربعاء، احتجاجاً على قرار الوكالة تقليص عدد الوظائف.

وسار المحتجون إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة حاملين لافتات كتبوا عليها "حقوق الموظفين ليست للمساومة"، كما أجروا محاكاة تمثيلية للسجن والإعدام من أجل تجسيد معاناتهم.

وقال المشاركون في الاحتجاج إنهم يخشون فقدان وظائفهم، بعد أن أعلنت الوكالة التي يعمل بها 13 ألف شخص تقليص خدماتها.

وقالت الوكالة التي تقدم معونات للاجئين الفلسطينيين إنها ستقلص عدد الوظائف في كل من غزة والضفة الغربية، مما سيلحق أضراراً بنحو ألف شخص، وذلك في أعقاب قيام الولايات المتحدة الشهر الماضي بوقف كل التمويل الذي كانت تقدمه للوكالة، وأثار قرار الوكالة احتجاجات في غزة.

وتواجه الأونروا أزمة سيولة حيث أنها تعاني عجزاً مالياً يتجاوز حجمه 200 مليون دولار منذ أن قلصت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانحيها، تمويلها في وقت سابق هذا العام.