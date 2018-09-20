أبو الغيط يحذر من خطورة الأوضاع في فلسطين

الشارقة 24 – وام:

نبه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي قد تتجه إلى مزيد من التدهور خلال الفترة القادمة.

وأكد في تصريحات صحافية في القاهرة يوم الأربعاء، أن المؤشرات الحالية تدعو للقلق والانزعاج وتمثل جرس إنذار للجميع بضرورة تغيير المسار الحالي الذي لا يكتفي بحرمان الفلسطينيين من أي أفق سياسي في المستقبل، وإنما يزيد على ذلك وضعهم تحت ضغوط غير مسبوقة سواء على المستوى السياسي أو مستوى الحياة اليومية لملايين السكان في الضفة وغزة المحتلتين.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن انفجار الأوضاع في فلسطين لن يكون في مصلحة أي طرف، وأن ثمة مسؤولية على المجتمع الدولي لمنع تدهور الأوضاع أكثر من ذلك، محملاً الولايات المتحدة المسؤولية عن خلق هذه الحالة من الغضب واليأس لدى الفلسطينيين وما يُمكن أن يقود إليه هذا الوضع من تبعات بالغة السلبية على الاستقرار في المنطقة.

وقال أبو الغيط ان الإدارة الأميركية تُمارس ضغوطاً غير مسبوقة على الطرف الأضعف في هذا النزاع وليس مفهوماً كيف يُمكن أن يقود مثل هذا النهج إلى السلام في آخر الأمر.