السعودية تدمر صاروخاً حوثياً أطلق باتجاه جازان

الشارقة 24 – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه جازان ودمرته.

وقال المالكي إن الصاروخ، أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة جازان، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن 198 صاروخاً.