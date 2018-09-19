الحكومة اليمنية تناقش جهود الحد من تدهور العملة

الشارقة 24 - واس:

ناقش نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، يوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة واللجنة الاقتصادية، للحد من تدهور العملة والاقتصاد الوطني.

وجرى خلال اللقاء، الاستماع إلى تقرير عن أداء الحكومة وجهود أعضائها في تطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات المواطنين والتخفيف من معاناتهم، جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الإيراني.

ووجه نائب الرئيس اليمني، بمواصلة الجهود واتخاذ المعالجات الممكنة والمتاحة للحفاظ على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني، بما من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأثنى الجانبان، على الدور الأخوي الصادق لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.