مجلس التعاون يبحث تعزيز التنسيق مع قوات درع الجزيرة

الشارقة 24 – بنا:

استقبل الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، بمقر الأمانة بالرياض، يوم الأربعاء، قائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن عبد العزيز بن أحمد البلوي والوفد المرافق له.

وأشاد آل علي بالجهود التي تبذلها قيادة قوات درع الجزيرة، لتطوير وحداتها، وما وصلت إليه من مستوى عال في الجاهزية والقدرات القتالية.

وتم خلال اللقاء، بحث التعاون والتنسيق المشترك بين الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وقوات درع الجزيرة، ومناقشة عدة مواضيع عسكرية مشتركة، تركزت حول العمل العسكري الخليجي المشترك، وسبل تطويره وتعزيزه.