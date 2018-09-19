الإفراج عن عراقي مشتبه به في واقعة طعن بألمانيا

الشارقة 24 – رويترز:

أخلت محكمة ألمانية سبيل لاجئ عراقي ألقي القبض عليه الشهر الماضي، في واقعة طعن أفضت إلى الموت.

وكانت الواقعة التي حدثت في كيمنتس وسقط فيها ألماني من أصل كوبي قتيلاً قد أطلقت العنان لاحتجاجات شابها العنف من جانب متطرفين يمينيين.

وقالت ممثلة للادعاء إن مشتبهاً به آخر سوري الجنسية لا يزال محتجزاً وإن مشتبها به ثالثاً لا يزال طليقاً.

وقال المحامي المكلف بالدفاع عن طالب اللجوء العراقي، إن القرار بإلغاء أمر الاعتقال كان من المفترض أن يصدر منذ فترة طويلة، وإن موكله اضطر لأن يبقى أكثر من 3 أسابيع في الحبس الاحتياطي دون أي دليل مادي.

وكان قد تم إعلان اسمي العراقي والسوري على أنهما المشتبه بهما الرئيسيان في واقعة القتل التي أثارت احتجاجات عنيفة وفجرت فضيحة تركزت على رئيس جهاز الأمن الداخلي الذي أعلنت الحكومة، أمس الثلاثاء، عزله.

وقالت الحكومة إن هانس -جيورج ماسن، الذي واجه اتهامات بالتعاطف مع اليمين المتطرف، سيصبح مسؤولاً رفيعاً في وزارة الداخلية بمجرد رحيله عن الجهاز.

وكان ماسن قد شكك في صحة مقطع فيديو يظهر فيه محتجون من اليمين المتطرف وهم يلاحقون مهاجرين في مدينة كيمنتس بعد مقتل الرجل الألماني طعناً.

وكشف خلاف بين الأحزاب يتعلق بمصير ماسن عن انقسامات عميقة حول قرار ميركل في عام 2015 بفتح الحدود أمام اللاجئين، ومن حينها وفد على ألمانيا أكثر من مليون لاجئ.